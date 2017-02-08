Власти Беларуси готовятся к проведению в Минске 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

"Создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Соответствующее распоряжение 8 февраля подписал Александр Лукашенко", - сообщает пресс-служба правителя.

Возглавит оргкомитет председатель Палаты представителей Нацсобрания Владимир Андрейченко. В его состав также войдут еще более 30 человек, в числе которых министры, руководители различных ведомств и учреждений.

"Республиканскому организационному комитету поручено утвердить план подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ и совместно с заинтересованными обеспечить его реализацию, а также проведение этого международного форума на высоком организационном уровне", - говорится в сообщении пресс-службы.