Качиньский выступил за включение Польши в систему атомной обороны США

Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил за включение страны в американскую систему атомной обороны и увеличение расходов Варшавы на оборону до 3% ВВП.

"Скажу от своего имени, не от имени правительства. Я считаю, что мы должны поставить себе цель увеличить расходы за оборону до 3% ВВП. Несмотря на поддержку союзников, мы должны радикально повысить наш оборонный потенциал. И речь идет не только об увеличении армии, ее лучшем оснащении, хотя это — несомненный приоритет, но также об увеличении оборонных возможностей граждан и государства", - заявил Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska.

По его словам, оборонные возможности формируются в том числе за счет действий в сфере культуры — в частности, путем поддержки патриотизма, "создания соответствующих взглядов и поведения".

"Если речь идет о чисто военных делах, я считаю, что мы должны действовать в пользу включения Польши в американскую систему атомной обороны. По моей оценке, это было бы оптимальным решением", — заключил политик.

Ранее Качиньский заявлял, что хотел бы видеть Европу "ядерной сверхдержавой", равной России.