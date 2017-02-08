Президент Молдовы намерен в апреле подписать меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС

Рамочный меморандум о сотрудничестве между Молдовой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), как ожидается, будет подписан в апреле в Кишиневе, сообщил во вторник в интервью РИА Новости президент Игорь Додон.

После переговоров с Владимиром Путиным в январе в Москве Додон заявил, что хотел бы, чтобы Молдова стала наблюдателем в ЕАЭС, и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Кишиневом и этим интеграционным объединением.

"Скорее всего, в первой декаде апреля в Кишиневе состоится большая международная конференция, где будет и руководство Евразийской экономической комиссии. В рамках этой конференции собираемся подписать это соглашение", - сказал президент Молдовы.

По его словам, данное соглашение не противоречит другим договорам, которые были подписаны республикой.

"Я сегодня передал проект этого соглашения председателю Европейского совета Дональду Туску и руководству Еврокомиссии. Мне было приятно услышать их позицию, что Евросоюз никогда не настаивал и не будет настаивать на выборе "или мы, или другие". Они сказали, что Молдова вправе делать все, что считает необходимым. Главное, чтобы это не противоречило некоторым уже подписанным соглашениям с ЕС", - сказал Додон, подводя итоги своего визита в Брюссель.