Додон назвал ошибочным подписание Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС

Подписание Молдовой соглашения об ассоциации с Евросоюзом было чисто политическим решением, оно было преждевременным и ошибочным, заявил в интервью РИА Новости президент страны Игорь Додон.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились. Согласно соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.

"Я считаю, что подписание в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС было преждевременным, ошибочным. Европейский союз с одной стороны и политические партии, которые были в Молдове, с другой стороны, приняли чисто политическое решение. Для Евросоюза, наверное, это было интересно с точки зрения ситуации на Украине, а для политических партий Молдовы это было важно в преддверие парламентских выборов 2014 года", - сказал Додон, подводя итоги визита в Брюссель.

Президент Молдовы провел в Брюсселе переговоры с председателем Европейского совета Дональдом, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, руководителем Европарламента Антонио Таяни и главой главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.