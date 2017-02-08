Россия отказалась начинать диалог с США по ядерным ракетам

Россия не планирует инициировать диалог с США по спорным вопросам в области ядерного оружия и не видит дипломатических путей урегулирования взаимных претензий. Об этом в интервью в интервью РИА Новости заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением МИД РФ Михаил Ульянов.

По его словам, обсуждать договор о ракетах средней и меньшей дальности, в нарушении которого США обвиняют Россию, на данном этапе нецелесообразно, поскольку эта тема "носит весьма дискуссионный, если не конфронтационный характер".

Заявления Вашингтона о том, что Россия в нарушении договора 1987 года разрабатывает и производит новые ракеты с дальностью до 5,5 тысячи километров, нацеленные на поражение стран Европы, в Москве считают "мнимыми", напомнил Ульянов.

Он добавил, что у российской стороны также есть претензии к США, и пока ответа на эти претензии не получить не удалось.

Главная из них заключается в развертывании в Европе американской системы противоракетной обороны, которая, как считают в Москве, может быть использована не только для защиты от ядерной угрозы, но и для удара по противнику.

"Мы считаем, что одностороннее развертывание таких систем без учета интересов других стран - в первую очередь РФ - это дело не просто неконструктивное, но вредное и опасное. К сожалению, здесь какие-то дипломатические решения на сегодняшний день не просматриваются", - сказал Ульянов.

Он добавил, что реакция на действия США может быть "двоякой". "Либо дипломатическая - но дипломатия здесь, к сожалению, пока не работает, либо военно-технический ответ. Над ним, как я понимаю, российские военные активно работают, и есть прогресс", - сказал Ульянов.

США пересмотрят свою доктрину применения ядерного оружия весной, заявил во вторник начальник штаба американских Военно-воздушных сил (ВВС) генерал Дэвид Голдфин.

По его словам, которые приводит Reuters, настало время "бросить свежий взгляд на ядерный комплекс". В Пентагоне "открыты к дискуссии" по поводу создания ядерных зарядов малой мощности, которые бы доставлялись беспилотниками, а также средств сдерживания в космосе при сохранении всех имеющихся у США элементов ядерной триады, сказал Голдфин.

Скорее всего, Дональд Трамп, пересматривая доктрину, снизит порог применения ядерного оружия, заявил РИА Новости президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

"Порог применения ядерного оружия может быть ослаблен Вашингтоном, чтобы обеспечить возможность нанесения удара по Ирану, в случае непрекращения Тегераном ведения их ядерной программы. Этот момент является критическим для Израиля, а Трамп очень сильно завязан на израильское лобби, поэтому он на это пойдёт", - сказал эксперт.