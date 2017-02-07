В Турции выступления против президента приравняли к поддержке терроризма

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП), которая выступает против изменений в конституцию с целью перехода на президентскую форму правления, тем самым поддерживает террористические организации, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Кто говорит "нет" этим (конституционным) изменениям? РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и FETО (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Они являются террористами, и мы, конечно, скажем "да" тому, на что они говорят "нет". Кто еще проводит кампанию за "нет"? Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) и Народно-республиканская партия. Похоже, что НРП находится в той же лодке, что и ПДН, которая поддерживает террористическую организацию", - заявил Йылдырым, выступая перед членами парламентской фракции возглавляемой им Партии справедливости и развития.

"Вы не сможете завоевать сердца людей, объединившись с этими группами", - добавил Йылдырым.

Ранее конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции, они ожидают в настоящее время подписания президентом страны Тайипом Эрдоганом. Референдум будет проведен в апреле, точную его дату назначит Высший избирательный совет Турции.

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки, которые в случае одобрения на референдуме в апреле вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения (ПНД) поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская НРП и прокурдская ПДН выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.