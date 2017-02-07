США передали странам ЕС секретную версию доклада о кибератаках на выборах

Спецслужбы США передали нескольким европейским государствам засекреченную версию доклада о кибератаках в ходе президентских выборов, за которыми, по мнению экс-администрации Вашингтона, стоит РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в ведомствах и парламентариев.

Как заявил изданию высокопоставленный источник в американских спецслужбах, произошел "соответствующий обмен информацией между спецслужбами по этому делу".

"Мы поделились с нашими иностранными партнерами всем, что может им помочь с их выборами", - сказал изданию глава разведывательного комитета американского сената Ричард Берр.

Как отмечает издание, "спецслужбы США работают с правительствами в Европе, чтобы удостовериться в том, что они не станут жертвами той же диджитал-кампании с вмешательством, которая сотрясла американские президентские выборы". С какими странами ведется работа, не сообщается, однако издание подчеркивает, что разного рода выборы пройдут в этом году в Германии, Франции, Норвегии и Нидерландах, "союзниках США в международных организациях, таких как ООН и НАТО".

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В свою очередь президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность обещал, что власти страны проведут новое расследование кибератак.