Последнее обновление: 07.02.2017 17:37

Правящая коалиция ФРГ согласовала новые меры борьбы с терроризмом

Лидеры партий, входящих в правящую в Германии большую коалицию, согласовали план укрепления безопасности в стране, разработанный министерствами внутренних дел и юстиции ФРГ после берлинского теракта.

Антитеррористические меры обсуждались в понедельник, 6 февраля, в Мюнхене на встрече главы Христанско-демократического союза, канцлера Ангелы Меркель с руководителями Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером и Социал-демократической партии Германии Зигмаром Габриэлем. На встрече присутствовали также другие представители федерального и баварского правительств.

Правящая коалиция должна была в ходе мюнхенской встречи разработать единую концепцию безопасности в преддверии совместного заседания с руководителями федеральных земель 9 февраля. Встреча в Мюнхене длилась два часа и завершилась без заявлений для прессы.

По информации источников в правительственных кругах, правящая коалиция договорилась, в частности, об упрощении процедуры наблюдения за потенциальными нарушителями, расширения возможности их ареста с последующей высылкой из Германии, а также о федеральной программе борьбы с исламским экстремизмом.

Кроме того, власти намерены активнее решать проблему высылки мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ. Об этом сообщила сама Меркель еще до начала встречи в Мюнхене. По ее словам, количество решений по ходатайствам об убежище растет и 40% соискателей получают отказы.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман отметил, что темой обсуждения является также увеличение финансовой поддержки мигрантов, которые добровольно решат вернуться на родину.

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