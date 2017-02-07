ЕС призывает к полной реализации минских соглашений

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 6 февраля, обсудили в Брюсселе обострение конфликта на востоке Украины.

По итогам заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула приверженность Евросоюза минским соглашениям, поддержку "нормандского формата" с участием Франции, Германии, Украины и России. Она также отметила важность работы сотрудников мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе.

По словам Могерини, ЕС поддерживает власти Украины в проведении реформ, в первую очередь экономических, и борьбе с коррупцией. Она добавила, что для реализации этих планов требуется обеспечить безопасность в стране. В связи с этим Могерини указала на необходимость прекращения боевых действий и соблюдения перемирия в соответствии с минскими соглашениями.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) еще в преддверии встречи в Брюсселе подчеркнул, что ситуация на Украине вызывает обеспокоенность, поскольку там стали чаще отмечаться нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, на встрече в Брюсселе министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюз не намерен снимать санкции с России до тех пор, пока Кремль не выполнит минские соглашения. Кроме того, ЕС настаивает на незаконности аннексии Россией Крыма.

О неготовности к отмене санкций говорила в преддверии заседания также Могерини. По ее словам, она намерена обсудить кризис на Украине и санкционную политику с Вашингтоном во время встречи с представителями новой администрации США в конце текущей недели.