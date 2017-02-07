ФСБ обещает не вводить контроль на российско-белорусской границе

Создание пограничной зоны на границе России и Беларуси не предусматривает введение пограничного контроля и КПП.

В сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс», уточняется, что не предусматривается контроль лиц, транспортных средств, грузов, товаров, животных, а также открытия контрольно-пропускных пунктов.

Целью введения пограничной зоны, как заявили в ФСБ, является «выявление и пресечение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».

Напомним, 1 февраля ФСБ России сообщила об установлении погранзоны на границе России и Беларуси. С 1995 года пограничных зон на границах субъектов РФ и Беларуси не было.

Между тем Александр Лукашенко резко раскритиковал это решение и назвал его «чисто политическим выпадом». Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пояснил, что контроль на российско-белорусской границе вводится для граждан «третьих стран».

В январе этого года Минск объявил о введении безвизового режима для граждан 80 стран, прибывающий в Беларусь черед аэропорт Минска на срок не более 5 дней. Указ распространяется на все страны Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.