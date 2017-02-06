В Латвии начали демонтаж последней советской военной базы

Работы по демонтажу последней на территории Латвии советской базы, на которой были размещены ядерные ракеты, начались в Тирзе недалеко от города Гулбене, сообщает в понедельник интернет-портал Delfi со ссылкой на компанию, которая ведет работы на объекте.

На территории Латвии в советское время были расположены 12 баз, на которых были размещены ракеты с ядерными боеголовками. Пять из них были подземными. Шахтный ракетный комплекс "Двина Р-12" в Тирзе находится в 14 километрах от Гулбене. На базе расположены четыре шахты для запуска ядерных ракет (каждая глубиной 32 метра), а также подземный командный центр.

По словам руководителя и владельца компании, которая ведет работы на объекте, Мартыньша Малниекса, база будет полностью демонтирована. "Это грандиозное 10-этажное подземное здание, разделенное на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона", — цитирует Delfi его словам.

Малниекс отмечает, что к работе привлечена спецтехника — мощные экскаваторы, оснащенные гидравлическими молотами и ножницами для демонтажа. Стоимость демонтажных работ составит 189,9 тысячи евро, они должны быть завершены за шесть месяцев.