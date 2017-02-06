Румынский парламент рассмотрит вотум недоверия кабмину в среду

Парламент Румынии рассмотрит вотум недоверия правительству страны в среду, заявил на совместном заседании двух палат законодательного органа страны вице-председатель палаты депутатов Габриел Власе.

Вотум недоверия правительству во главе с Сорином Гриндяну инициировали Национальная либеральная партия (НЛП) и партия "Союз спасения Румынии". В понедельник о поддержке этой инициативы объявила парламентская группа партии "Народное движение", состоящая из 25 человек.

"Постоянные бюро обеих палат парламента на заседании 6 февраля 2017 года с участием лидеров парламентских групп постановило, что обсуждение и голосование по вотуму недоверия состоится в среду, 8 февраля, в 12.00 (13.00 мск) на совместном заседании двух палат", - сказал Власе.

До этого заявления оппозиция зачитала текст вотума недоверия правительству.

"Под маской соблюдения решений определенных внутренних ведомств правительство, поддерживаемое господами Драгней и Тэричиану, ударило по безопасности румын и их законным интересам", - заявил депутат от НЛП Кэтэлин Предою, читая текст вотума недоверия, который он назвал "Правительство Гриндяну — Правительство национального презрения. Не легализуй кражу в Румынии".

Спорный законопроект о поправках в УК Румынии вынесут обсудят в понедельник

Антиправительственные митинги в последнее время проходят по всей Румынии, несмотря на то, что в воскресенье камбин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.