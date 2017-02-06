Власти Марокко угрожают свернуть торговые отношения с ЕС в пользу России и Китая

Власти Марокко угрожают свернуть экономическое сотрудничество с Евросоюзом и переключиться на развитие связей с Россией и другими странами в случае несоблюдения условий соглашения по экспорту сельскохозяйственной продукции, передает агентство MAP.

Марокканское министерство сельского хозяйства в заявлении призвало Брюссель не допускать попыток воспрепятствовать ввозу в ЕС марокканских продуктов.

"Такие помехи угрожают выстроенному за долгие годы зданию сотрудничества и не оставляют Марокко иного выбора, кроме как смену позиции в пользу партнерства с Россией, Китаем, Индией, Японией, странами Залива и нашими африканскими соседями", - заявило ведомство.

В заявлении не конкретизируются претензии к торговой политике ЕС. Агентство Рейтер отмечает, что месяц назад Европейский суд постановил, что соглашения, касающиеся торговли сельскохозяйственной продукцией между Марокко и ЕС, не действуют в отношении спорного региона в Западной Сахаре.