Могерини заявила о поддержке ЕС проекта "Южный газовый коридор"

Евросоюз продолжит оказывать поддержку реализации проекта "Южный газовый коридор", заявила в понедельник верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сотрудничество с Азербайджаном имеет большую важность для ЕС. Проект "Южный газовый коридор" также имеет важность для ЕС. ЕС в дальнейшем продолжит оказывать поддержку реализации данного проекта", - цитирует слова Могерини пресс-служба Алиева.

Проект "Южный газовый коридор" предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного источника для Южного газового коридора рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

По данным Natural Gas Europe, стоимость "Южного газового коридора" составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки месторождения "Шах Дениз" и расширение Южнокавказского газопровода.