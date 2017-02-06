Роспотребнадзор увидел риск эпидемий в отказе Беларуси от виз

Введение Беларусью безвизового режима для граждан 80 стран создает эпидемиологические риски для России. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью на канале НТВ.

Новые визовые правила требуют «определенных решений», отметила глава ведомства.

«Решение по открытию границ для лиц из 80 государств — это дополнительные эпидемиологические риски для страны», - подчеркнула она.

На сегодняшний день, по словам Поповой, трехуровневая система мониторинга инфекционных болезней, наблюдения и немедленного реагирования на риски срабатывает, но очень важно знать, «что у нас за периметром».

С февраля Беларусь отменила визы для граждан 80 стран, включая все государства Евросоюза, а также США, Бразилии, Японии и других. Туристам достаточно будет предъявить на таможне действительный паспорт и медицинский полис со страховкой. Россия в ответ ввела пограничный контроль вдоль границы с Беларусью в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Причем в белорусском МИДе заявили, что установление погранзоны не было согласовано с Минском.