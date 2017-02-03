Минсельхоз РФ не получал от Беларуси официальных претензий

Минсельхоз России никогда не получал официальных документов от белорусских коллег с претензиями по балансам взаимных поставок продуктов питания, заявил журналистам в пятницу первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Экспорт белорусской продукции в Россию основывается на прогнозных балансах спроса и предложения, которые согласовывают ежегодно обе страны. На 2016 год были согласованы объемы в 4 миллиона тонн молока и молочной продукции и 390 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. В то же время Россельхознадзором запрещены поставки продовольствия 20 белорусских производителей.

На пресс-конференции в пятницу Лукашенко предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия. При этом Лукашенко выразил недовольство тем, что Беларусь поставляет России лишь 4 миллиона тонн молочной продукции из импортируемых ею ежегодно 7 миллионов тонн.

"У нас взаимный баланс экспорта-импорта, никаких официальных претензий в адрес Министерства сельского хозяйства не поступало, на самом деле я удивлен сказанным", - сказал Хатуов.

"У нас запланирована в ближайшее время встреча с белорусскими коллегами, мы будем сверять согласованные в начале года балансы взаимных поставок", - отметил он.

"Как я понимаю, белорусские товары достаточно обширно представлены на российском рынке, я не могу откомментировать это заявление, но после коллегии, которую мы проведём с Министерством сельского хозяйства Беларуси, мы пригласим журналистов и подтвердим наше взаимное сотрудничество", - добавил замминистра, уточнив, что коллегия планируется в середине марта.