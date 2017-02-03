Кремль отреагировал на критические высказывания Лукашенко в адрес России

Россия на данный момент выделила Минску свыше 6 млрд долларов, что является большой нагрузкой на российский бюджет, заявили в пресс-службе президента РФ в связи с заявлениями Лукашенко.

"Российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Беларуси, исходя из особого союзнического характера наших отношений. По состоянию на сегодня, всего нашим белорусским партнерам выделено свыше 6 млрд долларов кредитов по различным траншам. Эта кредитная нагрузка является дополнительной на бюджет РФ", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным пресс-службы, "с 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось от 18 до 23 млн тонн нефти нашим белорусским партнерам. Всего российский бюджет в период с 2011 по 2015 годы в этой связи недополучил 22,3 млрд долларов. Все это является ничем иным как прямой и косвенной поддержкой нашего Союзного государства".

Кроме того, 2,5 млрд долларов по различным траншам было предоставлено по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Москва рассчитывает "на разрешение всех существующих с Минском хозяйственно-экономических и коммерческих споров в ходе спокойных и деловых переговоров".