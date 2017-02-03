Беларусь в 2016 году платила за российский газ по 107 долларов за тысячу кубов вместо 132 долларов.

"Сто семь… не 132 (доллара), а 107. А должны были платить 83. И мы приняли решение: в 2016 году платили 107 вместо 83. Они посчитали, что мы не доплатили, если исходить из цены в 132 доллара, 550 миллионов долларов. Верните нам 550 миллионов долларов и прочее. И все там зашло в тупик", - сказал Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ.

Лукашенко также сообщил, что вице-премьер Владимир Семашко завтра продолжит переговоры с РФ по энергоносителям.

"Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко там, наверное, побледнел — ему же завтра переговоры продолжать с Россией", - сказал он.

Нефтегазовый спор между странами длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. В свою очередь Россия заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Между тем этот вопрос остается открытым до настоящего времени.