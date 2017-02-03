Глава МИД ФРГ отметил "общее понимание" с командой Трампа

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль остался доволен переговорами с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом.

"Я был очень рад тому, что у нас обнаружилось общее понимание по широкому спектру тем", - заявил Габриэль в четверг, 2 февраля.

Он стал первым членом германского правительства, посетившим Вашингтон после вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа.

Габриэль отметил, что он расходится с Трампом в оценке конфликта на востоке Украины, отношения к России и проблемы миграции в Европу. Однако эти разногласия никак не проявились в переговорах с представителями администрации США, подчеркнул немецкий министр.

По словам главы МИД Германии, Пенс и Тиллерсон заверили, что они "заинтересованы в усилении Европы". Члены новой американской администрации не считают, что выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) является "началом развала" Евросоюза, добавил Габриэль.

Затронута была и тема отмены санкций против России. Габриэль подтвердил, что речь об этом может зайти только после того, как будет достигнут существенный прогресс в реализации минских договоренностей. Тиллерсон и Пенс также не стали высказываться против данного подхода, констатировал глава МИД ФРГ.

Габриэль напомнил США о Декларации независимости

В ходе визита в американскую столицу Зигмар Габриэль посетил библиотеку Конгресса США, где демонстративно зачитал выдержки из немецкого перевода Декларации независимости США. Особенно министр заострил внимание на одной из цитат: "Мы считаем за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и право на счастье".

Посещение библиотеки Конгресса было включено в программу визита по инициативе немецкой стороны, уточняет агентство AFP.