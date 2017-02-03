Последнее обновление: 03.02.2017 16:32

Лукашенко не будет "платить независимостью" за российскую нефть

Беларусь обойдется без российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость.

"Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. (...) свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть — это несопоставимо. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", - сказал Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ.

Он также заявил, что Беларусь обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

"Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям", - сказал Лукашенко, назвав ненормальной ситуацию, когда "самые близкие две республики, самые родные люди начинают "репу драть".

В начале 2017 года стало известно о планах российского правительства сократить объемы поставок нефти в Беларусь на 12% в связи с неурегулированным спором о долге за газ.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование