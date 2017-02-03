Лукашенко не будет "платить независимостью" за российскую нефть

Беларусь обойдется без российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость.

"Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. (...) свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть — это несопоставимо. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", - сказал Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ.

Он также заявил, что Беларусь обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

"Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям", - сказал Лукашенко, назвав ненормальной ситуацию, когда "самые близкие две республики, самые родные люди начинают "репу драть".

В начале 2017 года стало известно о планах российского правительства сократить объемы поставок нефти в Беларусь на 12% в связи с неурегулированным спором о долге за газ.