Шотландии не разрешат провести повторный референдум о независимости

Правительство Великобритании не даст разрешения Шотландии провести референдум о выходе из состава Объединенного королевства. Об этом заявил в четверг, 2 февраля, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

«Мы уже четко сказали, что второй референдум будет бесполезен, и забудьте об этом», – завил Фэллон телеканалу ВВС. Он также напомнил о том, что на референдуме 2014 года 55% жителей Шотландии пожелали остаться в составе Великобритании, пишет RFI.

На проведении повторного референдума настаивает первый министр Шотландии, а также лидер Шотландской национальной партии Никола Фергюсон Стёрджен. Она считает, что мнение шотландцев за два года могло измениться, тем более, что на референдуме о выходе Великобритании из ЕС 62% шотландцев проголосовали против Brexit. «Все попытки консерваторов помешать проведению референдума станут скандалом для демократии и только усилят поддержку сторонников независимости», – написала Стёрджен в своем твиттере.

Как показал последний опрос общественного мнения, за провозглашение независимости Шотландии сейчас выступают 45% ее жителей.