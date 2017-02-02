Дональд Трамп грозит ответить Ирану на ракетные испытания

Президент США Дональд Трамп в четверг написал в твиттере, что "Ирану послано официальное предупреждение" из-за пуска баллистической ракеты. Накануне Белый дом сообщил, что рассматривает возможные ответные действия в отношении Тегерана.

"Им следовало бы быть благодарными за то ужасное соглашение, что мы с ними заключили!" - написал Трамп.

"Иран был на последнем издыхании и готовился к краху, когда пришли США и бросили ему спасательный круг в виде иранского соглашения: $150 миллиардов".

Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Ираном, называя его неэффективным.

Высокопоставленный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в четверг сказал, что Тегеран не уступит угрозам США.

В среду Иран сообщил, что испытал новую баллистическую ракету, но добавил, что не нарушал ядерного соглашения с шестью мировыми державами, достигнутого в 2015 году, или резолюции совета безопасности ООН, которая одобрила договоренность.

"Не в первый раз неопытный человек угрожает Ирану... американские власти поймут, что угрожать Ирану бессмысленно", - сказал Али Акбар Велаяти.

"Ирану не нужно разрешение какой-либо страны, чтобы себя защищать", - цитирует иранское агентство Fars слова Велаяти, который не упоминал конкретных американских чиновников.

Иран в воскресенье испытал баллистическую ракету средней дальности, которая взорвалась, пролетев 1.010 километров, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

"Ракетное испытание в воскресенье было успешным... испытание не было нарушением ядерного соглашения с мировыми державами или какой-либо резолюции ООН", - сказал министр обороны Ирана Хосейн Дехган агентству Tasnim.