Крым собрался оспорить введение санкций в европейских судах

Крым активизирует антисанкционную политику в части защиты прав и интересов крымчан в европейских судах. Об этом сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при Совете министров РК Александр Молохов.

"Есть положительные примеры, и мы на них ориентируемся. Мы изучаем активный опыт борьбы Ирана за снятие санкций, в том числе юридически, там есть положительные кейсы. Есть положительный пример российских компаний. Какие это будут конкретно иски, от кого – это все в повестке дня. Есть люди, которые входят в эти санкционные списки, в том числе крымчане. Мы сейчас решаем этот вопрос, который требует определенного согласования", - сказал Молохов журналистам.

По его словам, созданный при крымском правительстве экспертный совет активизирует юридическую деятельность по судебной защите прав и законных интересов жителей крымского полуострова, в контексте соблюдения европейской конвенции об основных правах и свободах.

"Будет создана постоянно действующая рабочая группа из числа юристов – специалистов в области санкционного консультирования по проблематики крымских санкций", - сказал Молохов журналистам.

Молохов подчеркнул, что режим санкций в отношение Крыма, в обход Совета безопасности ООН, не только незаконен, но и нелегитимен. Санкции негативно воздействуют на осуществление основных, личных, политических, экономических и культурных прав человека, прежде всего, крымчан.

"Хватит нам только оправдываться, надо и наступать", - подчеркнул Молохов.