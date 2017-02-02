В Беларуси не драматизируют ситуацию с пограничными зонами в России - МИД РБ

Заместитель начальника управления информации – начальник отдела пресс-службы МИДа Мария Ваньшина прокомментировала решение России об учреждении пограничных зон на белорусско-российской границе.

"Думаю, не стоит сейчас драматизировать ситуацию. Мы анализируем данный документ", - сказала она.

Между тем она выделила два важных, на ее взгляд, аспекта.

"Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления. К сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России", - сказала М. Ваньшина.

По ее словам, с учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы.

"Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - заявила представитель МИДа.

При этом она особо подчеркнула, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны.