В НАТО опровергли информацию о переносе переговоров по ПРО с Украиной

НАТО не откладывала ни одной встречи по системе противоракетной обороны в Европе, сообщил РИА Новости в четверг чиновник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, пожелавший остаться неназванным.

Он прокомментировал сообщение Wall Street Journal, что НАТО отложило ранее планировавшуюся встречу с представителями Украины для обсуждения использования системы ПРО в Румынии, в том числе из-за того, что это может быть неправильно понято в Москве.

"Никаких переговоров ни с одной страной не было отменено. Мы будем продолжать обмениваться информацией, консультироваться и сотрудничать с нашими соседями и партнерами по мере необходимости, постепенно и поэтапно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "НАТО признает и уважает интересы других стран к противоракетной обороны НАТО". "В последние годы мы обсуждали противоракетную оборону с нашими партнерами, и мы продолжаем работать с ними по этому вопросу", - сказал чиновник НАТО.

Он сообщил, что "цель НАТО состоит в том, чтобы, насколько это возможно, быть прозрачным в области противоракетной обороны, особенно при том, что мы повышаем нашу обороноспособность".

Как пишет Wall Street Journal, "чиновники, знакомые с обсуждениями внутри НАТО, заявили, что отношения с Москвой находятся в уязвимой позиции, и обращение к Украине по поводу ПРО может быть с легкостью понято неправильно". Издание отмечает, что в альянсе обсуждаются способы расширения диалога с Россией. Подчеркивается, что некоторые представители НАТО ожидают, что президент США Дональд Трамп может выступить за более широкое сотрудничество с Москвой.

Ряд дипломатов заявляет, что имеет смысл осторожно подходить к обсуждению использования ПРО с Украиной, если альянс хочет избежать дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Между тем, как отмечается, другие союзники опасаются, что альянс рискует таким образом непреднамеренно показать, что его стремление помогать таким партнерам, как Украина, может поколебаться.

Как заявил изданию дипломат из страны, входящей в НАТО, решение отложить встречу с Киевом не отменяет дискуссии с Украиной в будущем, но сейчас НАТО "двигается осторожно".