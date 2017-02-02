Европарламент поддержал отмену визового режима для Грузии

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима Евросоюза для Грузии, трансляцию вела видео-служба Еврокомиссии.

Докладчица ЕП по вопросу отмены Евросоюзом визовых ограничений для граждан Грузии Мария Габриэль ранее призвала Совет ЕС без промедления одобрить политическое решение о переходе на безвизовый режим с Грузией с тем, чтобы ЕП утвердил его в феврале.

Ранее парламентский комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил соглашение между ассамблеей и Советом ЕС об отмене визового режима для граждан Грузии.

В начале декабря 2016 года представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.

Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.

Теперь отмену визового режима для Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима.