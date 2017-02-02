Британские власти ужесточат наказание за утечку национальных секретов

Британские законотворцы изучат предложения по ужесточению наказания за утечку национальных секретов и внесению юридических дополнений взамен "архаичных" нормативных актов XX века, пишет газета Telegraph.

По данным издания, опубликованные в четверг предложения были направлены независимыми юридическими советниками правительства. В частности, предлагается наказание в виде лишения свободы до 14 лет в отношении тех гражданских служащих, которые будут признаны виновными в утечке национальных секретов. Также предложение предусматривает введение тюремного наказания для госслужащих, разгласивших "служебную информацию" о британской экономике, которая нанесет ущерб национальным интересам.

Кроме этого, планируется судить иностранных шпионов, которые будут добывать информацию в посольствах Великобритании. Предложенный проект подразумевает суд над иностранными гражданами. В настоящий момент по подобным обвинениям к британскому суду привлекаются только подданные Великобритании или же граждане, совершившие преступление на территории Соединенного Королевства.

"Очень важно, чтобы в Великобритании упрочнили юридический ответ на вызовы шпионажа в 21 веке", — говорится в представленном плане юристов.

В Великобритании действует устаревший закон Official Secrets Act 1989, который предусматривает два года лишения свободы как максимальное тюремное заключение за "незаконное раскрытие секретной информации", отмечает газета.

Также пересмотру подлежит закон о защите Великобритании от шпионажа 1911 года, который сконцентрирован в основном на определенных тематике военного характера. "А как же посольства за рубежом? Или информационные центры. Законодательство должно защищать от современных угроз", — приводит газета комментарий профессора юриспруденции Дэвида Ормерода, который предложил реформы.

По данным издания, замене подлежат аналогичные правовые статьи в Official Secrets Act 1911, 1920, 1939 и 1989 годов, которые предусматривают защиту государственных интересов и официальной информации, в основном касающейся национальной безопасности.