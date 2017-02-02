В Аргентине просят расширить расследование против действующего президента

Федеральный прокурор Аргентины Федерико Дельгадо попросил суд расширить расследование по делу о возможном наличии у президента страны Маурисио Макри офшорных компаний.

Скандал вокруг Макри начался после публикации так называемых "панамских бумаг", в которых указаны две офшорные компании в Панаме и на Багамах, якобы связанные с главой Аргентины. В материалах Макри упоминался, в частности, в качестве директора и вице-президента багамской компании Fleg Trading Ltd. Сам Макри ранее заявлял о законной основе работы фирм с его участием. По словам президента, Fleg Trading была создана в 1998 году, а в 2008 году прекратила операции из-за отсутствия инвестиций. При этом фирма была задекларирована в налоговой службе Аргентины.

Портал Nacion сообщает, что прокуратуру интересуют возможные сомнительные операции по счетам этих фирм, которые могли бы быть связаны с отмыванием денег. Расследование должно, кроме того, коснуться отца президента Франко Макри, который также фигурировал в документах в качестве совладельца компаний.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в апреле 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, назвав действия журналистов преступлением.