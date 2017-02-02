Росстат сотворил экономическое чудо по заказу Кремля

Российская статистика продолжает исполнять поручение президента Владимира Путина по ускорению экономического роста до темпов выше мировых, пишет finanz.ru.

В среду Росстат опубликовал первую оценку ВВП РФ за 2016 год, которая повергла аналитиков в недоумение.

По официальный данным, за год экономика упала на 0,2%. Цифра Росстата оказалась втрое лучше, чем оценка Минэкономразвития, которая была опубликована всего день назад (минус 0,6%), и в разы превзошла все, даже самые оптимистичные прогнозы экспертов (консенсус "Интерфакса" - минус 0,6%, Reuters - минус 0,5%).

Снова в сторону улучшения были пересмотрены данные за 2015 год - спад который изначально оценивался в 3,7%, а затем был "подретуширован" до 3%, теперь составляет уже 2,8%.

Более того, если верить данным Росстата, то в четвертом квартале российская экономика вышла из рецессии и сразу же достигла рекордных за три года темпов роста, указывают аналитики Citi, комментарий которых приводит РИА Новости.

По Росстату, в первом квартале ВВП упал на 1,2%, во втором - на 0,6%, в третьем - на 0,4%, за 9 месяцев - на 0,7%.

При таких цифрах, чтобы выйти на итоговый показатель минус 0,2%, в четвертом квартале экономика должна была показать рост на 1,1% - максимальный с последнего квартала 2013 года, подсчитали в Citi.

«Темпы ВВП выглядят значительно лучше, чем мы ожидали ранее, но причины этого в основном технические, вытекающие из измененной методологии", - отмечает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой.

В результате масштабного пересмотра данных, затеянного Росстатом в ноябре, масштабы рецессии стали меньше на треть, говорит он: накопленный за два года спад теперь оценивается в 3% вместо 4,3% по первоначальным подсчетам.

Это "экономическое чудо" - результат учета в ВВП успехов военно-промышленного комплекса, поясняет сам Росстат. Предыдущая методолгия учитывала только те военные объекты и активы, которые могли быть использованы в гражданских целях, а новая - все.

"В результате учета расходов на приобретение военного оборудования в соответствии с методологией СНС 2008 величина ВВП возрастает за счет роста потребления основного капитала", - отмечает Росстат.

Напомним, 16 декабря Росстат объявил о пересмотре цифр по промпроизводству за январь-октябрь, фактически аннулировав весь пакет данных, свидетельствовавших о спаде в первой половине года. Решение было принято спустя 9 дней после того, как Владимир Путин подписал перечень поручений правительству по ускорению экономического роста в России до темпов выше мировых.