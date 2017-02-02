Украина передаст пулю из обстрелянного Ан-26 в Международный суд

Прокуратура Украина передаст одну из пуль, попавшую в самолет Ан-26 в Международный европейский суд. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала «112 Украина».

По словам Матиоса, военная прокуратура ​«сразу после прилета самолета зарегистрировала производство». В данный момент проводится экспертиза, чтобы «установить патроны», потому что «это доказательство». «Это доказательства гибридной военной агрессии после аннексии Крыма. Пуля, которая изъята, экспертиза повреждения самолета над территорией Украины, от которой еще никто не открестился, — это доказательства», — заявил Матиос.

При этом военный прокурор отметил, что возможно не удасться установить, кто именно стрелял. Однако добавил, что «зона ответственности высшего руководства» России находится «в компетенции международного уголовного суда», куда и будут переданы собранные «доказательства».

Министр обороны Украины Степан Полторак 1 февраля заявил, что во время выполнения учебного полета самолет ВВС страны Ан-26 обстреляли с российских буровых вышек в Черном море из стрелкового оружия.