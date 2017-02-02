На выборах в Нидерландах голоса будут считать вручную из опасений хакерских атак из-за границы

На парламентских выборах в Нидерландах, которые пройдут 15 марта, подсчет голосов планируется вести только вручную. Об этом заявил министр внутренних дел страны Роналд Пластерк.

Из опасений перед хакерскими атаками со стороны зарубежных стран власти намерены исключить из процесса подсчета компьютеры.

Как сообщают местные СМИ, используемое программное обеспечение является очень уязвимым перед возможными манипуляциями.

После ручной обработки бюллетеней результаты с каждого избирательного участка будут лично доставлены в региональную избирательную комиссию. Компьютеры использоваться будут, однако уже на более высоком уровне, при обработке данных центральными филиалами избиркома.

Роналд Пластерк после президентских выборов в США заявил, что другие страны могут попытаться повлиять на выборы в Нидерландах. Администрация экс-главы Белого дома Барака Обамы неоднократно утверждала, что российские хакеры повлияли на результаты выборов, содействовав победе Дональда Трампа.