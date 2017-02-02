Последнее обновление: 02.02.2017 18:16

На выборах в Нидерландах голоса будут считать вручную из опасений хакерских атак из-за границы

На парламентских выборах в Нидерландах, которые пройдут 15 марта, подсчет голосов планируется вести только вручную. Об этом заявил министр внутренних дел страны Роналд Пластерк.

Из опасений перед хакерскими атаками со стороны зарубежных стран власти намерены исключить из процесса подсчета компьютеры.

Как сообщают местные СМИ, используемое программное обеспечение является очень уязвимым перед возможными манипуляциями.

После ручной обработки бюллетеней результаты с каждого избирательного участка будут лично доставлены в региональную избирательную комиссию. Компьютеры использоваться будут, однако уже на более высоком уровне, при обработке данных центральными филиалами избиркома.

Роналд Пластерк после президентских выборов в США заявил, что другие страны могут попытаться повлиять на выборы в Нидерландах. Администрация экс-главы Белого дома Барака Обамы неоднократно утверждала, что российские хакеры повлияли на результаты выборов, содействовав победе Дональда Трампа.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование