Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью

Федеральная служба безопасности России вводит режим пограничной зоны вдоль границы с Беларусью. Соответствующие приказы по трем пограничным регионам, подписанные главой ФСБ Александром Бортниковым, опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Пределы пограничной зоны устанавливаются в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. Приказы главы ФСБ вступают в силу 7 февраля. Сами документы датированы 29 декабря.

На территориях пограничной зоны должны быть установлены предупреждающие знаки, отмечается в приказах. В ближайшее время будут определены время и места въезда или прохода в погранзону.

В документах подчеркивается, что решение принято для создания «необходимых условий охраны» российской государственной границы и проведения мероприятий по «профилактике правонарушений».

С 12 февраля 2017 года в Беларуси начинает действовать безвизовый режим для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз и США. Новые правила будут применяться только к туристам, прибывающим в республику через Национальный аэропорт Минск не более чем на пять суток.

Власти Беларуси подчеркивали, что новый порядок не будет распространяться на лиц, намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России, и лиц, прилетающих из российских аэропортов. Пограничный контроль на таких рейсах сейчас не осуществляется.

Беларусь объявила о введении безвизового режима 9 января. Через неделю белорусские СМИ сообщили о том, что на рейсах из Минска в Москву во всех аэропортах прилета начали проверять пас​порта.