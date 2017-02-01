Украинский Ан-26 обстреляли с захваченных РФ буровых вышек в Черном море

Из захваченных Россией буровых вышек в Черном море 1 февраля обстреляли транспортный самолет Вооруженных Сил Украины. Об этом в фэйсбуке написал министр обороны Степан Полторак.

«Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26. В результате обстрела самолету было нанесено повреждение», - написал он.

По словам Полторака, экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

«Кроме того, экипажем была выявлена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, обычно использующаяся для наведения ракет систем противовоздушной обороны. После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено 3-см пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия», - добавил министр.