Мировые поставки смартфонов выросли на 3% в 2016 году

Объем мировых поставок смартфонов по итогам 2016 года увеличился на 3% в годовом выражении, достигнув рекордного значения в 1,488 миллиарда единиц, говорится в исследовании компании Strategy Analytics.

"Мировые поставки смартфонов по итогам 2016 года выросли на 3% год к году с 1,44 миллиарда штук в 2015 году до рекордных 1,49 миллиарда штук", — приводятся в сообщении слова директора компании Линды Суи (Linda Sui).

"Мировые поставки смартфонов выросли на 9% в годовом выражении с 403 миллионов единиц в четвертом квартале 2015 года до 438,7 миллиона единиц в четвертом квартале 2016 года. В этом квартале был зафиксирован самый быстрый годовой темп роста отрасли. Показатель слегка восстанавливается, благодаря увеличению спроса на основных развивающихся рынках, таких как Китай и Африка", — также отметила Суи.

Согласно данным Strategy Analytics, первое место по поставкам смартфонов в мире по итогам четвертого квартала заняла американская корпорация Apple. Компания увеличила данный показатель на 5% в годовом выражении — до 78,3 миллиона единиц. Это произошло, в частности, за счет неудачного запуска южнокорейской Samsung модели Galaxy Note 7, в которой были обнаружены проблемы с аккумулятором.

Тем не менее по итогам всего 2016 года Apple заняла второе место, поставив 215,4 миллиона смартфонов, что на 7% меньше, чем в 2015 году. Доля Apple на рынке в четвертом квартале составила 17,8%, в 2016 году — 14,5%. В свою очередь Samsung по итогам четвертого квартала заняла второе место по объему поставок. Показатель снизился на 4,6% — до 77,5 миллиона единиц. По итогам года Samsung заняла первое место, поставив 309,4 миллиона смартфонов (снижение на 3% год к году). Доля Samsung на рынке в четвертом квартале составила 17,7%, в 2016 году — 20,8%.

Замыкает тройку лидеров китайская Huawei. Объем мировых поставок смартфонов компании в четвертом квартале увеличился на 37,7% — до 44,9 миллиона единиц, в 2016 году — на 29,6%, до 138,8 миллиона единиц. Доля Huawei на рынке в четвертом квартале составила 10,2%, в 2016 году — 9,3%.