Золото становится одним из любимых убежищ инвесторов от Трампа

Некоторые управляющие крупнейшими фондами Уолл-стрит вновь делают ставку на золото в надежде, что стиль управления президента США Дональда Трампа и предстоящие выборы в Европе усилят волатильность фондового рынка и вызовут рост цен на металл, который считается активом-убежищем.

Управляющие фондами IVA, Ridgeworth и Fidelity относятся к числу тех, кто верит в рост цен на золото в то время, когда VIX, основной индикатор волатильности на Уолл-стрит, находится вблизи двухлетних минимумов на фоне ралли фондового рынка, в ходе которого индекс S&P 500 вырос на 6,5 процента с дня выборов в США в ноябре.

Шарль де Волкс, портфельный менеджер IVA Worldwide Fund с 8 миллиардами активов под управлением, сказал, что фондовый рынок США был "удивительно неволатильным".

"Учитывая непредсказуемость президента Трампа и качество его работы с Конгрессом, многое остаётся неизвестным", - добавил он.

Де Волкс сказал, что Трамп всё ещё не раскрыл подробностей планов расходов, и это может ослабить доллар и обеспечить рост цен на золото. В то же время предстоящие выборы во Франции и Германии могут оказать долгосрочное влияние на будущее Европейского союза, что также увеличит волатильность фондового рынка.

Минувший январь стал для доллара худшим первым месяцем года более чем за десять лет, а спотовые цены на золото выросли более чем на 5 процентов в прошлом месяце, и аналитики считают основной причиной этого неопределенность политики Трампа.

Но, несмотря на недавний рост, золото было одним из наименее успешных активов с момента избрания Трампа, подешевев на 5,5 процента со дня выборов.

Отток активов из крупнейшего золотого биржевого фонда (ETF) SPDR Gold ETF составил $30 миллиардов после дня выборов, согласно данным Lipper.

Как ожидается, новая администрация готовится принять меры, чтобы укрепить доллар и ускорить экономический рост США, что снизит привлекательность драгоценного металла.

В то же время Федеральная резервная система повысила процентные ставки в декабре и сообщила, что может увеличить их ещё три раза в общей сложности на 0,75 процентных пункта в 2017 году.

Рамин Арани, портфельный менеджер фонда Fidelity Puritan с активами $25 миллиардов, сказал, что считает золото привлекательной "страховкой" для его портфеля, учитывая возрастающие политические риски.

"С точки зрения непредсказуемости, с этой администрацией есть риск маловероятных событий, которого не было с предыдущей администрацией, - сказал он. – Вероятность того, что действия правительства приведут к непредвиденным последствиям небольшая, но она есть".

Но не все портфельные менеджеры, которые делают ставку на золото, считают политическую неопределённость основным катализатором роста цен.

Ричард Бернстайн, который управляет активами на $3,6 миллиарда в качестве главы Richard Bernstein Advisors, сказал, что увеличил вложения в золото и акции золотодобывающих компаний ещё до президентских выборов в ожидании ускорения инфляции вследствие роста заработной платы.

"Если вы думаете, что инфляция ускорится, вы захотите держать у себя реальные активы", - сказал он.

Но не все менеджеры фондов настроены делать ставки на золото – некоторые, как Дэвид Эйнхорн из Greenlight Capital, ждут снижения цен на металл.

"Мы чувствуем, что у Трампа нет каких-либо политических убеждений, и он склонен менять своё мнение, как считает нужным, - написал Эйнхорн в письме к инвесторам 17 января. - Это ведёт к усилению политической и экономической неопределенности и уменьшению стабильности".