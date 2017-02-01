Додон выступает против открытия Бюро связи НАТО в Кишиневе

Президент Молдовы Игорь Додон заявил в среду журналистам, что на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом намерен выступить против открытия Бюро связи НАТО в Кишиневе.

Президент совершит свой второй официальный визит в качестве главы республики в Брюссель 6-7 февраля. Он планирует встретиться с руководством Еврокомиссии, Совета Европы и НАТО.

"Встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом уже запланирована. На ней выскажу официальную позицию президента. Мы считаем, что в Молдове не надо открывать офис НАТО. Молдова – нейтральная страна", - сказал в среду журналистам Додон.

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки".

Согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса.