Последнее обновление: 01.02.2017 16:33

Офицеров ФСБ и топ-менеджера "Лаборатории Касперского" обвинили в госизмене

Двум офицерам ФСБ России и сотруднику "Лаборатории Касперского" предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил "Интерфаксу" адвокат Иван Павлов.

Фигурантами дела стали начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Адвокат не уточнил, кого именно из обвиняемых он представляет, но отметил, что его подзащитный вину не признает.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что аресты сотрудников ФСБ, подозреваемых в госизмене, никак не связаны с обвинениями в хакерских атаках со стороны Вашингтона. При этом он в очередной раз отверг обвинения о причастности России к кибератакам в США.

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