Иран прекращает выдачу виз американцам

Иран в ответ на миграционную политику американского президента Дональда Трампа прекратит выдачу въездных виз гражданам США. ьОб этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавад Зарифа.

«Иран прекратил выдачу виз для американцев», - говорится в сообщении.

По словам министра, Тегеран больше не будет выдавать визы для граждан США. Он также сказал, что будут возможны исключения, которые будет рассматривать комитет МИД.

Одновременно Ирак заявил, что отказался запрещать въезд в страну гражданам США.

"Мы изучаем варианты решений, однако мы боремся и не хотим навредить национальным интересам", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Как известно, 27 января Дональд Трамп подписал указ, что приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев в США. В число стран, из которых запрещен въезд мигрантов, попали Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.