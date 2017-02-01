Продажи iPhone в мире достигли рекорда

Apple Inc впервые за пять лет вернула себе звание крупнейшего мирового продавца смартфонов, обойдя ближайшего конкурента Samsung по числу проданных за праздничный квартал аппаратов, и нарастила выручку благодаря успеху флагмана iPhone 7 Plus.

И продажи iPhone, и прибыль в размере примерно $18 миллиардов превзошли ожидания Уолл-стрит, отправив акции компании вверх на три процента на внебиржевых торгах.

Рост мог бы быть и больше, если бы не осторожный прогноз Apple на текущий квартал, вызванный укреплением доллара, который вынуждает компании, подобные Apple, - продающие большую часть своей продукции за рубежом, - повышать цены, что ведет к сокращению продаж, или жертвовать рентабельностью.

Apple продала 78,29 миллиона iPhone в первом квартале финансового года, закончившемся 31 декабря, против 74,78 миллиона годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 77,42 миллиона, свидетельствуют данные FactSet StreetAccount.

Это больше, чем 77,5 миллиона смартфонов, проданных за квартал Samsung Electronics, свидетельствуют данные Strategy Analytics. Последний раз Apple обгоняла Samsung в четвертом квартале 2011 года.

Выручка в сервисном подразделении компании, которое включает App Store, Apple Pay и iCloud, подскочила на 18,4 процента до $7,17 миллиарда благодаря в том числе росту популярности таких игр, как Pokemon Go и Super Mario Run.

Аналитики полагают, что рост этого направления поможет компенсировать вероятное замедление роста доходов от продажи аппаратов по мере насыщения рынка.

Apple прогнозирует доходы в $51,5-53,5 миллиарда в текущем квартале при прогнозе аналитиков, опрошенных Thomson ReutersI/B/E/S, в $53,79 миллиарда.

Согласно FactSet, аналитики прогнозируют, что Apple в текущем квартале продаст 53,43 миллиона iPhone.

Apple сообщила во вторник после закрытия торгов, что ее прибыль за прошедший квартал сократилась до $17,89 миллиарда с $18,36 миллиарда кварталом ранее. Прибыль на акцию составила $3,36, превзойдя прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Reuters I/B/E/S, в $3,12.

Выручка выросла на 3,3 процента до $78,35 миллиарда при прогнозе в $77,25 миллиарда.

К закрытию торгов вторника акции Apple прибавили примерно 15 процентов с середины ноября. Dow Jones Industrial Average за это время вырос на 5,3 процента.