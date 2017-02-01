Иран удвоил поставки нефти на рынок Азии в декабре в годовом выражении

Четыре крупнейших покупателя сырья у Тегерана – Китай, Индия, Южная Корея и Япония – импортировали в декабре 1,89 миллиона баррелей иранской нефти в сутки, что на 90 процентов превысило соответствующий показатель прошлого года, показали данные судовой статистики.

В абсолютном выражении поставки снизились второй месяц подряд. Пик импорта пришёлся на октябрь 2016 года и составил немногим меньше двух миллионов баррелей в сутки, следует из статистики Международного энергетического агентства (МЭА). Это самый высокий показатель как минимум с 2010 года.

В ноябре Китай, Индия, Южная Корея и Япония импортировали 1,94 миллиона баррелей иранской нефти в сутки, что на 117 процентов превысило соответствующий показатель 2015 года.

Иран был исключён из сделки ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, чтобы восстановить долю рынка, утраченную в период действия западных санкций.

С момента снятия санкций в январе прошлого года Тегеран нарастил поставки крупнейшим покупателям иранской нефти в Азии примерно на 60 процентов до 1,63 миллиона баррелей в сутки.

По словам источников на рынке, Иран предлагал своим покупателям скидки на сырьё при увеличении объёмов закупок.

Так, покупка иранской нефти стоила Японии в среднем $43,87 за баррель в декабре, и Иран оказался на третьем месте среди продавцов дешёвого сырья после Эквадора и Колумбии, показала статистика Министерства финансов Японии.

Экспорт нефти из Ирана в январе, как ожидается, сократится до минимального значения с июля 2016 года – до порядка 2,16 миллиона баррелей в сутки, сказал Reuters источник, знакомый с графиком отгрузок сырья из Ирана.

Поставки в феврале, вероятно, немного превысят 2,2 миллиона баррелей в сутки благодаря отгрузке первой после снятия санкций партии нефти в Индонезию.