Последнее обновление: 01.02.2017 16:33

В Минске по указке России задержали украинского журналиста

Ночью милиция в Минске задержала журналиста канала Общественное ТВ Донбасса Виталия Сизова. Об этом происшествии у себя в Facebook рассказал журналист Алексей Мацука, позднее информацию подтвердил сам пострадавший.

Со слов Мацуки, его коллега прибыл в Минск для репортажа о встрече контактной группы, при этом у него была аккредитация МИД Беларуси.

"В 01:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки", - пишет он.

Продержав Сизова в отделении до 06:00, силовики выпустили журналиста и указали, что тому "необходимо срочно" покинуть Беларусь в течение 24 часов.

Причину инцидента позднее в своем Facebook раскрыл сам журналист.

"Мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. У Беларуси и РФ есть союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь. В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд - инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения", - сообщил Сизов.

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