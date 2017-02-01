WikiLeaks опубликовала компромат на двух кандидатов в президенты Франции

WikiLeaks опубликовала около 4800 документов, касающихся деятельности двух участников президентской гонки во Франции - кандидата от консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона и лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter в среду.

"Из наших архивов: 1138 документов по кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен", - говорится в первом сообщении.

"3630 документов из наших архивов по кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону", - сказано во втором сообщении. Прямые ссылки ведут на страницу Wikileaks, где в прямом доступе выложены все файлы с документами.

Ранее СМИ писали о скандалах, разгоревшихся вокруг двух кандидатов, принадлежащих к правому флангу. Франсуа Фийона обвинили в том, что, будучи депутатом парламента, он устроил свою жену в качестве ассистентки, и она получала зарплату, не выполняя при этом никаких обязанностей. Это якобы стоило бюджету 900 тысяч евро. Прокуратура Франции уже начала предварительное расследование в связи с обвинениями в коррупции.

Марин Ле Пен уличили в нецелевом использовании средств Европарламента. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что она фиктивно наняла своими помощниками в Европарламенте двух сотрудников "Национального фронта" и незаконно выплачивала им зарплату из средств этого законодательного органа.

Теперь Марин Ле Пен должна будет вернуть Европарламенту 340 тысяч евро. В противном случае политику урежут сумму выплат, положенных ей как евродепутату, до полного погашения задолженности. Французские органы юстиции также ведут расследование по этому вопросу.

Между тем сама лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен отказалась возвращать деньги.

«Я не подчинюсь этим преследованиям, этому решению, принятому в одностороннем порядке моими политическими противниками, в нарушении права на защиту», – заявила Ле Пен журналисту Reuters.

Как сказал адвокат главы «Нацфронта» Марсель Секальди, Марин Ле Пен подала встречную жалобу в прокуратуру Брюсселя на действия администрации Европарламента.