"Газпром" сокращает прокачку по "Северному потоку" и OPAL, но не увеличит украинский транзит

"Газпром" с наступлением газовых суток 1 февраля сократил прокачку газа по "Северному потоку" и его восточному отводу OPAL в связи с судебным запретом, наложенным по иску польских противников "Газпрома" - свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

"Газпрому" удалось договориться с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей OPAL, но с протестом выступила польская сторона, что это повредит загрузке польских транзитных магистралей (при этом по факту загрузка проходящей через Польшу магистрали "Ямал-Европа" стабильно держится на максимуме). PGNiG Supply & Trading GmbH подала иски в Европейский суд и в суд в Дюссельдорфе. ООО "Газпром экспорт" подало заявку в Европейский суд на участие в процессе в качестве заинтересованной стороны.

"Газпром" использовал дополнительные мощности OPAL сразу, как это было возможно: в декабре выбирал свободные мощности на ежедневных аукционах, и на месячном аукционе на январь. Аукцион на февраль (16 января) провести не удалось из-за судебного запрета. Во вторник в компании OPAL Gastransport GmbH "Интерфаксу" в очередной раз подтвердили, что новые аукционы пока не проводились.

Теперь российской компании приходится ограничить подачу газа в "Северный поток".

Как свидетельствуют данные компании OPAL Gastransport GmbH, прокачка по "Северному потоку" в понедельник упадет более чем на 20%. При этом увеличивать транзит через Украину "Газпром" не намерен. Номинация на 1 февраля на транзит через ГИС "Велке Капушаны" заявлена даже чуть ниже, чем на понедельник - 153 млн куб. м ровно (а в нормальном производстве обычно никогда не бывает ровных цифр - значит эта величина определена директивно) после 153,861 млн куб. м 31 января.

"Газпром" крайне нехотя задействует украинский транзитный маршрут. В дни рекордных поставок с начала года загрузка украинского коридора никогда не поднималась даже до 160 млн куб. м.

Ответственный за экспортный блок зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на прошлой неделе лаконично, но ясно прокомментировал перспективу снижения поставок российского газа в Европу в связи со снижением загрузки OPAL: "Это пусть Европа анализирует".