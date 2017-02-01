Около 900 сотрудников Госдепа подписали меморандум против политики Трампа

Около 900 сотрудников Государственного департамента США подписали меморандум против введенного президентом США Дональдом Трампом запрета на въезд в Соединенные Штаты граждан из семи мусульманских стран. Об этом сообщил источник, знакомый с документом, передает Reuters.

Представитель Госдепа подтвердил агентству существование меморандума. Кроме того, он сказал, что документ был передан государственному секретарю Тому Шеннону.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в понедельник, 30 января, что он обеспокоен меморандумом, но предупредил дипломатов, что они или должны «мириться» с миграционной программой Трампа, или «уйти».

Как отмечает агентство Reuters, которое ознакомилось с документом, в меморандуме утверждается, что указ Трампа об ограничении миграции испортит отношение США со странами, для граждан которых Америка закрыла въезд, усилит антиамериканские настроения и нанесет ущерб тем, кто хотел поехать в США по гуманитарным причинам. В документе сказано, что такая политика «противоречит американским ценностям, которые направлены против дискриминации».

Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в Америку беженцев и граждан из семи мусульманских стран 27 января. Ограничение было введено в отношении Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

После этого последовала отставка четырех сотрудников Госдепа США, в том числе заместителя государственного секретаря по вопросам управления Патрика Кеннеди, который покинул ведомство во вторник, 31 января. Также свои посты оставили помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и заместитель госсекретаря по консульским делам Мишель Бонд. Кроме того, попросили уйти из Государственного департамента заместителя главы ведомства по контролю над вооружениями и международной безопасности Тома Кантримэна.