Transparency International обвинила бывших политиков ЕС в лоббизме

Многие экс-депутаты Европарламента используют свое бывшее служебное положение и старые связи на новом месте работы в частных фирмах, что позволяет говорить о конфликте интересов. Об этом свидетельствуют данные исследования международной организации Transparency International (TI).

Как следует из доклада, 30% бывших европарламентариев и более 50% экс-комиссаров Еврокомиссии внесены в европейский регистр лоббистов. Он представляет собой совместный банк данных Еврокомиссии и Европарламента, в котором представители различных сфер бизнеса и промышленности сообщают о лоббировании интересов своей отрасли на уровне европейских институтов, гарантируя при этом соблюдение кодекса деловой этики. Осенью 2016 года регистр содержал данные на более чем 10 тысяч человек.

В соответствии с правилами Еврокомиссии, бывшие еврокомиссары не имеют права уходить в частный бизнес на протяжении 18 месяцев после своей отставки, чтобы избежать возникновения конфликта интересов. "Правил, строже наших, не существует ни в одном национальном правительстве", - заверил представитель Еврокомиссии агентство AFP.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в 2016 году предложил увеличить период, в течение которого бывшим еврокомиссарам будет запрещено занимать посты в частных компаниях: два года для комиссаров европейских институтов и три года для их председателей. Предложение Юнкера было связано с громким уходом его предшественника Жозе Мануэла Баррозу в американский инвестиционный банк Goldman Sachs.

Несмотря на то, что Баррозу начал работу в этом финансовом институте после того, как завершился предписанный правилами период ожидания, уход бывшего председателя комиссии ЕС в банк, ответственный за финансовый кризис 2008 года, вызвал возмущение в европейских кругах. Неоднозначную реакцию вызвало также трудоустройство других бывших еврокомиссаров в крупнейшей металлургической компании мира Arcelor Mittal, сетевой транспортной компании Uber, автомобильном концерне Volkswagen или Bank of America.

Регламент Европарламента вообще не предусматривает переходного периода, в течение которого бывшие депутаты не имеют права уходить в частный сектор. Transparency International назвала этот факт тревожным. В качестве примера TI привела Канаду, где запрет на работу в частных коммерческих структурах для бывших депутатов длится 5 лет, и за соблюдением этого запрета следят две независимые комиссии. TI призвала создать подобные независимые органы в Евросоюзе.