Украина дополнит иск в суд ООН материалами о преступлении в Авдеевке

Обстрелы на Донбассе со стороны пророссийских боевиков и российских регулярных войск является преступлением и сознательным провоцированием гуманитарной катастрофы. Об этом заявил на брифинге в Мариуполе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"То, что происходит в последние дни вокруг Авдеевки, - это преступление. То, что мы имеем (на территории Украины - ред.) российские регулярные войска, наемников, оружие, бесконечную поддержку снабжением боеприпасов, - это преступление. И мы будем доказывать это в Международном суде ООН, мы подали соответствующий иск. То, что происходят обстрелы гражданской инфраструктуры - это особое преступление. Но то, что происходит вчера и сегодня, когда с помощью сознательной эскалации ситуации мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей, - сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы", - заявил глава украинского МИД.

Он также не исключает, что эти события неслучайно происходят именно сейчас, когда в регионе установились сильные морозы. "25 тысяч людей остались без электричества и более чем 15 тысяч людей при такой температуре остались без тепла", - подчеркнул Климкин.

Он уточнил, что не давать ремонтировать коммунальную инфраструктуру, обрекая людей на замерзание, является военным преступлением.

Климкин пообещал, что Украина дополнит свой иск в Международный суд ООН информацией о ситуации в Авдеевке. Он также отметил, что Украина обратилась в связи с событиями на Донбассе в различные международные инстанции, в частности, ОБСЕ и Совет безопасности ООН.