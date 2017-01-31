Последнее обновление: 31.01.2017 18:19

США перебрасывают танки из Польши в соседние с РФ страны Балтии

На этой неделе армия США перебросит часть танков M1A2 Abrams из Польши в Латвию, Эстонию и Литву. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"После совместных американско-польских учений в северной части Польши некоторые из основных боевых танков M1A2 Abrams, которые использовались в учениях, будут транспортированы в страны Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии, где они останутся до приобретения весной оперативной способности силами сдерживания НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое развертывание в странах Балтии будет самым большим со времен холодной войны. Такой шаг заверит европейских союзников США в том, что Вашингтон, как и раньше, выполняет свой долг по обороне.

Какое именно количество танков будет переброшено в Литву, Латвию и Эстонию, пока не сообщается.

Раньше отмечалось, что в понедельник в Польше на полигоне Жагань-Карлики в Любушском воеводстве начались совместные польско-американские военные учения.

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