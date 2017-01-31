Привлекательность Германии для инвесторов возросла в связи с Brexit

Около 40 процентов иностранных компаний считают Германию наиболее инвестиционно привлекательной страной в Европе. Это на 2 процентных пункта больше, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, результаты которого во вторник, 31 января, приводит консалтинговая компания Ernst & Young.

Как подчеркивают авторы исследования, положительная для ФРГ тенденция объясняется намерением Великобритании выйти из состава ЕС (Brexit) и связанными с этим изменениями предпочтений инвесторов. В этом году лучшим местом для ведения бизнеса Соединенное Королевство назвали всего 22 процента респондентов - при том, что в 2016 году соответствующий показатель составлял 27 процентов. На третьей строчке расположилась Франция (8 процентов) - для нее рост составил всего 1 процентный пункт.

При этом популярность Германии у британских предпринимателей еще выше - 54 процента. Нидерланды и Франция получили 33 и 8 процентов голосов британских участников опроса, соответственно.

Рейтинг ФРГ последовательно рос все последние годы. В 2014 году, по данным Ernst & Young, около 18 процентов менеджеров назвали Германию одним из лучших государств в мире для ведения бизнеса. Годом ранее эта цифра равнялась 14 процентам, а в 2009 году - 10 процентам.