Правительство Швеции не будет препятствовать аренде гавани для "Северного потока-2"

Шведское правительство заявило, что не будет препятствовать намерениям портового города Карлсхамн сдать России в аренду часть своей гавани, что облегчит строительство "Северного потока -2". Об этом сообщает Euobserver.

Министр обороны Швеции Петер Гультквист выступает против строительства газопровода, поскольку он угрожает безопасности страны. Однако правительство Швеции не хватает полномочий для того, чтобы помешать городку Карлсхамн на юге страны воплотить его планы.

Местный совет Карлсхамна во вторник, скорее всего, поддержит решение об аренде части гавани.

Гультквист в понедельник повторил, что он и дальше выступает против строительства "Северного потока-2".

"Я уже говорил, что "Северный поток-2" негативно сказывается на Швеции. Эта мнение остается, и мы приняли ряд мер по обеспечению безопасности", – сказал он.

Меры включают в себя укрепление береговой охраны, вооруженных сил и таможни, а также более жесткий надзор за стратегическим балтийским портом, который находится в 50 км от главной базы ВМС Швеции Карлскруна.

Напомним, РФ хотела арендовать гавань и на шведском острове Готланд, однако в декабре его местная власть решила отказать "Газпрому".