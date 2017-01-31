Последнее обновление: 31.01.2017 15:31

Freedom House констатирует ухудшение состояния свободы в мире

В 2016 году мировые державы продолжили общие тенденции ограничения свободы, одновременно способствуя росту популизма и автократии. Об этом говорится в пресс-релизе к опубликованному 31 января ежегодному докладу "Свобода в мире 2017" международной правозащитной организации Freedom House.

"Популистские и националистические силы совершили значительный прорыв в демократических государствах в 2016 году, в то время как авторитарные силы потворствовали грубым актам агрессии", - говорится в пресс-релизе.

По данным правозащитников, среди 195 стран, которые принимали участие в оценивании, 87 стран (45%) были отмечены как "свободные", 59 стран (30%) – "частично свободные", а 49 стран (25%) – "не свободные".

В то же время 67 стран показали снижение политических прав и гражданских свобод в 2016 году, и лишь в 36 странах зафиксированы достижения.

"Мы видим лидеров и нации, преследующие свои собственные узкие интересы без значимых ограничений, и несмотря на общие достижения мирового мира и свободы", - отметил один из авторов доклада Арч Паддингтон.

В докладе отмечается, что уровень свободы в мире продолжает падать одиннадцатый год подряд, начиная с 2006 года. В 109 странах за этот период наблюдался однозначный спад свободы, в то время как 60 стран показали улучшение.

Среди причин, которые повлияли на нынешнее снижение свободы в мире, авторы отметили выход Британии из ЕС, ряд антидемократических действий нового правительства в Польше, достижения националистических ксенофобских партий в Европе и победу на выборах президента США Дональда Трампа.

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